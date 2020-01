NBA: Helikoptéra s Bryantom dostala v zlom počasí výnimku na let

New York 27. januára (TASR) - Helikoptéra, po páde ktorej v nedeľu zahynul jeden z najlepších basketbalistov histórie Kobe Bryant, dostala v nepriaznivom počasí výnimku na svoj let. Uviedol to denník New York Times s odvolaním sa na audiozáznam komunikácie pilota s riadiacou vežou.



V čase nehody bolo v kopcovitej oblasti neďaleko Los Angeles tak hmlisto, že na zemi museli zostať aj inak patrolujúce policajné helikoptéry. Stroj S-76 Sikorsky, v ktorom boli okrem Bryanta a jeho 13-ročnej dcéry aj ďalší siedmi ľudia, ale dostal povolenie na štart podľa špeciálnych vizuálnych letových pravidiel.



Helikoptéra sa zrútila v blízkosti mesta Calabasas v štáte Kalifornia v nedeľu približne o desiatej hodine ráno miestneho času. Nehodu nikto neprežil.