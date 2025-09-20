Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NBA: Herro podstúpil operáciu členka, bude chýbať Miami v úvode sezóny

Na snímke Tyler Herro. Foto: TASR/AP

Miami 20. septembra (TASR) - Americký basketbalista Tyler Herro z tímu Miami Heat sa podrobil operácii členka a vynechá úvod sezóny v NBA. Dvadsaťpäťročný rozohrávač bude pauzovať približne osem týždňov.

Herro bol v minulej sezóne najlepší strelec tímu, v priemere zaznamenal 23,9 bodu, 5,5 asistencie a 5,2 doskoku na zápas. Operáciu absolvoval, aby zmiernil dlhotrvajúcu bolesť a stuhnutosť kĺbu v ľavom členku. Podľa AFP príde v úvode nového ročníka NBA približne o dvanásť zápasov, do súťažného diania sa zapojí v novembri.
