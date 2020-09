NBA: Houston vstúpil do 2. kola play off triumfom nad Lakers

2. kolo play off



semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



LA Lakers - Houston 97:112



/stav série: 0:1/





semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Miami - Milwaukee 115:100



/stav série: 3:0/



Orlando 5. septembra (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets vstúpili úspešne do semifinálovej série Západnej konferencie NBA. V prvom dueli 2. kola play off zdolali LA Lakers 112:97 a v sérii vedú 1:0. James Harden sa v drese víťazného tímu blysol 36 bodmi.Krok od postupu do konferenćného finále je Miami, ktoré uspelo aj v treťom zápase semifinále Východnej konferencie nad najvyššie nasadeným tímom Milwaukee. Miami triumfovalo 115:100 a v sérii vedie už 3:0. Hráči Heat vyhrali záverečnú štvrtinu 40:13, Jimmy Butler v nej dal 17 zo svojich 30 bodov.