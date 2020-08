NBA: Houston zdolal lídra ligy Milwaukee

NBA - výsledky:

Memphis - San Antonio 106:108,

Brooklyn - Washington 118:110,

Boston - Portland 128:124,

Orlando - Sacramento 132:116,

Houston - Milwaukee 120:116,

Phoenix - Dallas 117:115

New York 3. augusta (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets zvíťazili v noci na pondelok nad lídrom zámorskej NBA Milwaukee Bucks 120:116. Výraznou mierou sa o to pričinil Russell Westbrook, ktorý zaznamenal 31 bodov. James Harden pridal ďalších 24 bodov.Bucks pritom viedli 3:14 minúty pred koncom o osem bodov, no Houston mal silný záver, keď sériou 16:4 strhol víťazstvo na svoju stranu. Rockets tak zatienili výkon hviezdneho hráča Milwaukee Giannisa Antetokounmpa, ktorý mal bilanciu 36 bodov, 18 doskokov a osem asistencií.V ďalšom zápase si Boston Celtics poradili s Portlandom Trail Blazers 128:124 aj vďaka 34 bodom Jaysona Tatuma. San Antonio vyhralo nad Memphisom 108:106, Phoenix zdolal Dallas 117:115 a Orlando zvíťazilo nad Sacramento 132:116.