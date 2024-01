Hráči Golden State si pozreli poctu,ktorú vzdali Milojevičovi v Srbsku

San Francisco 23. januára (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors si pred návratom do tréningového procesu pozreli poctu, ktorú vzdali v Srbsku zosnulému Dejanovi Milojevičovi. Asistent ich trénera Steveho Kerra zomrel v stredu na následky infarktu. Vedenie zámorskej NBA odložilo v dôsledku tejto udalosti ich minulotýždňové zápasy v Utahu a proti Dallasu.



Srbský kouč dostal srdcový infarkt v utorok večer miestneho času počas tímovej večere v Salt Lake City a v stredu ráno vo veku 46 rokov zomrel. V rodnej krajine mu vzdali poctu pred pondelňajším zápasom medzi Partizanom Belehrad a tímom Mega Basket. Golden State čaká návrat do súťažného diania v stredu proti Atlante.



"Streda bude neuveriteľne emotívna pre našich hráčov, organizáciu fanúšikov a pre ´Dekiho´ rodinu. Na to neexistuje žiadna príručka," citovala Kerra agentúra AP.