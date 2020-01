NBA: Hráči Golden State utrpeli ôsmu prehru za sebou

Sumáre:



NEW YORK KNICKS - MIAMI HEAT 124:121 (27:31, 28:29, 29:34, 40:27)



najviac bodov: Randle 26, Barrett 23, Knox 17 - Butler 25 (10 doskokov), Nunn 20, J. Johnson 19





WASHINGTON WIZARDS - UTAH JAZZ 116:127 (34:23, 32:32, 25:38, 25:34)



najviac bodov: Beal 25, Bertans 18, McRae 16 - Bojan Bogdanovič 31, Clarkson 23, Gobert 21 (14 doskokov)



BROOKLYN NETS - ATLANTA HAWKS 108:86 (37:16, 33:30, 22:20, 16:20)



najviac bodov: Irving 21, Prince 14, Jordan a Levert po 13 - Reddish 20, Bembry 12, Leň 10



MEMPHIS GRIZZLIES - GOLDEN STATE WARRIORS 122:102 (27:26, 33:33, 35:17, 27:26)



najviac bodov: Valančiunas 31 (19 doskokov), Justin Jackson, Morant (10 asistencií), T. Jones a G. Allen po 11 - Russell 34 (5 trojok), Burks a Poole po 13



TORONTO RAPTORS - SAN ANTONIO SPURS 104:105 (28:21, 23:22, 31:26, 22:36)



najviac bodov: Ibaka 21 (14 doskokov), N. Powell 20, Lowry 16 (15 asistencií) - DeRozan 25, Gay 15, D. White 13



DENVER NUGGETS - LOS ANGELES CLIPPERS 114:104 (29:30, 37:22, 23:22, 25:30)



najviac bodov: Jokič 20 (15 doskokov), J. Murray 19, G. Harris 15 - K. Leonard 30. L. Williams 26, Harrell 25



PHOENIX SUNS - CHARLOTTE HORNETS 100:92 (18:24, 28:21, 25:26, 29:21)



najviac bodov: Oubre 25 (15 doskokov), Ayton 18, Booker 12 - Bacon 24, Graham 22, Zeller 15

New York 13. januára (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors prehrali v noci na pondelok v NBA na palubovke Memphisu 102:122. Hostia utrpeli ôsmu prehru za sebou. Nestačilo im ani 34 bodov D'Angela Russella. Klub z Tennessee uspel v piatom stretnutí v sérii a drží poslednú postupovú priečku do play off v Západnej konferencii.Utah Jazz natiahol víťaznú šnúru už na deväť duelov, keď dokázal otočiť zápas vo Washingtone, v ktorom ešte v polovici tretej štvrtiny prehrával o 15 bodov. Hostia sa vyrovnali s absenciou ich najlepšieho strelca Donovana Mitchella, ktorý pre chorobu nehral vôbec prvýkrát v sezóne. Zastúpil ho Bojan Bogdanovič s 31 bodmi. Domácim nepomohol návrat ich najlepšieho zakončovateľa Bradleyho Beala. "" povedal pivot Rudy Gobert, ktorý zaznamenal doble double 21 bodov a 14 asistencií.Utah má už na západe druhú najlepšiu bilanciu, zhodne s Denverom, ktorý v súboji popredným tímov zdolal Los Angeles Clippers 114:104. Ťahúňom hráčov z Colorada bol opäť srbský pivot Nikola Jokič, pripísal si 20 bodov a 15 doskokov.povedal podľa AP Jokič.Brooklynu sa vrátil do zostavy Kyrie Irving a pri pohodlnom víťazstve sa prezentoval 21 bodmi. Najhoršiemu tímu východu chýbal jeho líder Trae Young, ktorý hlási problémy so zadným stehenným svalom. San Antonio zvíťazilo o jediný bod na palubovke obhajcu titulu Toronta. DeMar DeRozan svojmu bývalému družstvu nastrieľal 25 bodov.