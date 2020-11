NBA: Hráčska asociácia súhlasila so štartom ligy pred Vianocami

Washington 6. novembra (TASR) - Hráčska asociácia basketbalovej NBA (NBPA) súhlasila so štartom novej sezóny pred Vianocami. Liga by sa mala začať 22. decembra a pozostávať zo 72 duelov základnej časti, čo je o desať menej, než je tradične zvykom.



Hráči sa s majiteľmi klubov dohodli na platových podmienkach a zdravotnom protokole súvisiacim s pandémiou koronavírusu. "Treba ešte rokovať o ďalších podrobnostiach, ale sme presvedčení, že strany dospejú k dohode," citovala agentúra DPA zo stanoviska NBPA.



Sezóna by sa mala skončiť pred začiatkom olympijských hier v Tokiu. Titul bude obhajovať tím Los Angeles Lakers.