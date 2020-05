NBA: Hráčske odbory v profilige NBAPA chcú anketu o pokračovaní sezóny

New York 13. mája (TASR) - Hráčska asociácia NBA (NBAPA) uskutoční medzi hráčmi profiligy anketu o pokračovaní sezóny. Zámorskú NBA prerušili v marci pre pandémiu koronavírusu, dosiaľ nie je isté, či a kedy bude pokračovať.



Niekoľko hráčov pod podmienkou anonymity prezradilo pre periodikum Los Angeles Times, že NBAPA im poslalo hromadnú žiadosť o vyjadrenie, či chcú dohrať tento ročník. Podľa stanoviska skupiny dopadne hlasovanie výrazne v prospech pokračovania, ale aspoň 30 percent opýtaných bude proti. "Ide o veľké číslo. A čo poviete človeku, ktorý povie, nie necítim sa bezpečne, nechcem hrať. Na to sa ťažko nájde rozumný argument. Na druhej strane, ak sa príjmu adekvátne opatrenia, NBA bude bezpečná," uvádza sa v stanovisku.



Skupina hráčov prezradila, že v pondelok sa uskutočnil konferenčný hovor medzi najväčšími hviezdami súťaže. Medzi nimi boli LeBron James, Anthony Davis, Kawhi Leonard či prezident hráčskych odborov Chris Paul, údajne sa zhodli na tom, že chcú dohrať tento ročník. Na rokovaní sa zúčastnil aj komisár ligy Adam Silver, ktorý všetkým vysvetlil situáciu, v ktorej sa profiliga nachádza. Jednou z možností je dokončiť sezónu na neutrálnej pôde. Ponuku vraj poslal aj rezort MGM v Las Vegas, ktorý predstavil sedembodový bezpečnostný plán. Ten by mohol hostiť zápasy Západnej konferencie, duely na Východe by zase hostil areál Disney Worldu v Orlande. "Ozvalo sa niekoľko záujemcov, ktorí by chceli hostiť NBA, vrátane MGM, ale momentálne nevedieme žiadne rokovania," povedal hovorca NBA Mike Bass.