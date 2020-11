NBA: Ibaka v Toronte končí, dohodol sa na zmluve s LA Clippers

New York 22. novembra (TASR) - Útočník Serge Ibaka končí po štyroch sezónach svoje pôsobenie v tíme NBA Toronto Raports a podľa zámorských médií mieri do Los Angeles Clippers.



Informáciu priniesol Shams Charania z The Athletic's, podľa ktorého sa španielsky reprezentant s konžskými koreňmi dohodol s Clippers na dvojročnom kontrakte. V LA sa tak stretne s bývalým spoluhráčom Kawhim Leonardom. Podľa Adriana Wojnarowskiho z ESPN znie dvojročná zmluva na 19 miliónov dolárov.



Raptors niekoľko hodín predtým informovali o návrate Freda VanVleeta, ktorý uzavrel štvorročnú zmluvu na 85 miliónov. Tridsaťjedenročný Ibaka odohral za Toronto 228 zápasov s priemerom 14,2 bodu, 7,4 dosku a 1,2 bloku na zápas. Predtým strávil sedem sezón v drese Oklahoma City Thunder a jednu bol hráčom Orlando Magic.