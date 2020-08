Indiana sa dohodla na predĺžení kontraktu s trénerom McMillanom

Miami 12. augusta (TASR) – Vedenie Indiany Pacers sa dohodlo na predĺžení kontraktu s trénerom Nateom McMillanom. Pod jeho vedením sa tím zámorskej basketbalovej NBA prebojoval štyrikrát za sebou do play off.



„Nate si zaslúžil predĺženie kontraktu. Po svojom príchode do Indiany sa rýchlo adaptoval v novom klube a dosiahol s Indianou pozitívne výsledky," citovala agentúra AFP slová Kevina Pritcharda, ktorý v Indiane zastáva post prezidenta pre basketbalové operácie.