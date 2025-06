Investor Walter údajne kúpil Los Angeles Lakers za 10 miliárd dolárov

Los Angeles 19. júna (TASR) - Novým majiteľom basketbalového klubu Los Angeles Lakers sa stal americký obchodník Mark Walter. S rodinou Russovcov, ktorá vlastní väčšinu akcií, sa údajne dohodol na odpredaji za 10 miliárd dolárov, no táto suma môže byť ešte vyššia. Informoval o tom The Athletic.



Pôjde o najväčšiu sumá za predaj športového klubu v histórii.„Mark Walter uzatvoril dohodu o získaní ďalších podielov v klube NBA Los Angeles Lakers, ktorého je akcionárom od roku 2021,“ uviedol Walterov hovorca vo vyhlásení pre The Athletic. Walter je väčšinový vlastník aj bejzbalového klubu Los Angeles Dodgers.



Šesťdesiattriročná Jeanie Bussová zostane po dokončení predaja guvernérkou klubu, v ktorom figurovala ako väčšinový vlastník od roku 2017. Jej otec Jerry Buss kúpil Lakers v roku 1979 a nasledujúci rok sa Lakers stali šampiónmi NBA, pričom išlo o prvý z 10 titulov, ktoré získali pod jeho vedením. S hviezdami 80-tych rokov ako Kareem Abdul-Jabbar a Magic Johnson pomohli oživiť popularitu ligy a urobili z klubu jeden z najpopulárnejších v športe.