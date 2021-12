NBA: Irving je rád, že je opäť s tímom: Chýbalo mi to

New York 30. decembra (TASR) - Americký basketbalista Kyrie Irving je rád, že opäť trénuje s Brooklynom Nets. Teší sa tiež na návrat do zápasového diania NBA, ktorý mu klub umožnil napriek tomu, že nie je zaočkovaný.



Dvadsaťdeväťročný hráč v tejto sezóne ešte nenastúpil, Nets s ním nerátali, keďže nebol k dispozícii v domácich stretnutiach. V dôsledku šírenia koronavírusu a zranení sa však tento mesiac dostal späť do tímu, s ktorým bude hrať len zápasy na palubovkách súperov. "Chýbalo mi to," povedal po tréningu Irving, ktorý priznal, že bol pred návratom nervózny: "Je to ako prvý školský deň po prázdninách."



Víťaz ligy z roku 2016 v drese Clevelandu je zvedavý, čo dokáže s ďalšími oporami tímu Kevinom Durantom a Jamesom Hardenom. Brooklyn sa snaží stavať na svojom vedení vo Východnej konferencii a má majstrovské ambície. "Ešte toho máme veľa v zálohe. Na takejto úrovni však nebudeme hrať večne, takže treba kuť železo za horúca," povedal Irving podľa agentúry AFP.