NBA: Irving naďalej odmieta očkovanie, musel vynechať tréning

Brooklyn 6. októbra (TASR) - Hviezdny stredný rozohrávač Kyrie Irving musel v utorok vynechať tréning basketbalistov tímu NBA Brooklynu Nets. Naďalej totiž odmieta očkovanie a podľa nariadenia mesta New York nemohol vstúpiť do haly Barclays Center pre pandémiu koronavírusu.



Irving predchádzajúci týždeň trénoval so spoluhráčmi v San Diegu. "Žiadne novinky. Veci sa však menia. Ak sa nájde riešenie, sme tu pre neho. Má našu podporu," informoval podľa AP tréner Brooklynu Steve Nash.



NBA oficiálne nenúti hráčov povinne sa očkovať. Požaduje však od nich, aby rešpektovali miestne nariadenia a mestá New York a San Francisco od hráčov aspoň jednu dávku pre vstup do haly vyžadujú. Hráči Knicks, Nets a Warriors tak bez očkovania nemôžu nastúpiť na domáce zápasy a za každú absenciu im hrozí odobratie platu. Nová sezóna NBA odštartuje v stredu 20. októbra ráno SELČ.