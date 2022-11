NBA: Irving pre prejavy antisemitizmu stratil dôveru aj u sponzorov

New York 4. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Nike prerušila svoj sponzorskú spoluprácu s Kyriem Irvingom. Basketbalista Brooklynu Nets sa na sociálnej sieti nedostatočne dištancoval od antisemitizmu, v piatok ho pre to na päť duelov suspendoval aj jeho tím. Informovala o tom agentúra AP.



Irving na sociálnej sieti zdieľal odkaz na film z roku 2018, ktorý údajne obsahuje prvky antisemitizmu. Následne zverejnil stanovisko, v ktorom odsúdil nenávistné prejavy voči židom, počas neskoršieho stretnutia s médiami sa však odmietol ospravedlniť za šírenie filmu. Obuvnícky gigant oznámil, že ukončí svoj vzťah s Irvingom, s ktorým podpísal zmluvu v roku 2011. Vďaka podpore firmy zarobil americký basketbalista ročne 11 miliónov dolárov.



Irving má za sebou už viacero kontroverzií. Pred minulou sezónou sa odmietol dať očkovať a pre zákony mesta New York tak nemohol nastupovať v domácich dueloch.