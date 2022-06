NBA: Irving uplatnil opciu, rozhodol sa zostať v Brooklyne

New York 28. júna (TASR) - Americký basketbalista Kyrie Irving bude aj v sezóne 2022/2023 obliekať dres Brooklynu Nets. Sedemnásobný účastník Zápasu hviezd NBA sa napriek mnohým špekuláciám o odchode rozhodol uplatniť opciu na budúci ročník, v ktorom zarobí 36,9 milióna dolárov.



V utorok to uviedla agentúra AP s odvolaním sa na dobre informovaný zdroj z prostredia klubu. O Irvingovom zotrvaní v Brooklyne referoval aj portál The Athletic. "Rozhodol som sa využiť opciu. Vidíme sa na jeseň," citoval Irvinga športový web.



Tridsaťročný rozohrávač pôsobí v Brooklyne od roku 2019, predtým hral v NBA za Cleveland Cavaliers a Boston Celtics. V roku 2016 získal so Celtics majstrovský titul.



Irving sa odmietol v minulej sezóne zaočkovať proti koronavírusu a pre protipandemické opatrenia nemohol dlho nastupovať v domácich zápasoch Brooklynu. K svojmu tímu sa pripojil až v januári, hral však iba na palubovkách hostí. V domácich dueloch začal nastupovať až po tom, ako starosta New Yorku Eric Adams v marci oslobodil športovcov spod povinnosti vakcinácie.