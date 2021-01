NBA: Irving už opäť trénuje s hráčmi Brooklynu

New York 19. januára (TASR) - Hviezdny rozohrávač Kyrie Irving sa v utorok opäť vrátil do tréningového procesu basketbalistov tímu NBA Brooklyn Nets. Mužstvu chýbal sedem zápasov.



Irving požiadal o voľno z osobných dôvodov. "Veci sa môžu skomplikovať, ak vám do života prídu rodinné a osobné záležitosti, ale musím to zvládnuť ako chlap. Preberám plnú zodpovednosť za moju absenciu v tíme. Hovoril som s každým spoluhráčom a posunieme sa ďalej," citovala agentúra AP Irvinga, ktorého presne nevysvetlená neprítomnosť v tíme vyvolala otázniky o jeho profesionalite.