NBA: James 40 bodmi pomohol LA Lakers k triumfu nad New Orleans

výsledky NBA:



Indiana - Charlotte 119:80, Toronto - Milwaukee 97:108, Chicago - Oklahoma City 122:124, Denver - Detroit 115:98, Los Angeles Lakers - New Orleans 118:109, Portland - Boston 106:118, Golden State - Sacramento 94:112

New York 26. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na stredu v NBA na svojej palubovke nad New Orleans 118:109. LeBron James dosiahol v domácom drese 40 bodov, Anthony Davis pridal 21 a 14 doskokov. Lakers si pripísali šiesty triumf za sebou a suverénne figurujú na čele tabuľky Západnej konferencie.V drese hostí žiaril nováčik Zion Williamson, ktorý sa predviedol 29 bodmi.Líder súťaže Milwaukee zdolal úradujúceho šampióna Toronto na jeho palubovke 108:97. Bucks sa predstavili na pôde Raptors prvýkrát od vlaňajšieho šiesteho zápasu finále Východnej konferencie v play off, vtedy sa tešili domáci, ktorí víťazstvom rozhodli celú sériu.