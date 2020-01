James predstihol Bryanta v počte bodov

Utah Jazz - Dallas Mavericks 112:107 (25:36, 30:22, 25:26, 32:23)



Najviac bodov: Mitchell 25 (5 trojok), Bogdanovič 23, Gobert 22 (17 doskokov) - Dončič 25, Curry 19, Porziňgis 15



Detroit Pistons - Brooklyn Nets 111:121 (25:26, 35:24, 17:30, 29:26)



Najviac bodov: Rose 27, Drummond 20 (21 doskokov), Mychajľuk 19 - Irving 45 (5 trojok), Allen 20 (15 doskokov), Harris 16



Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 106:118 (31:25, 26:34, 19:40, 30:19)



Najviac bodov: Love 20 (11 doskokov), Sexton a Osman po 18 - LaVine 44 (10 doskokov, 5 trojok), Satoranský 19, Young 11



Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 104:113 (22:28, 26:24, 24:39, 32:22)



Najviac bodov: Towns 37, Wiggins 22, Bates-Diop 11 - Schröder 26 (6 trojok), Paul 25 (10 asistencií), Bazley 15



Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers 108:91 (35:25, 24:25, 26:23, 23:18)



Najviac bodov: Harris 29, Simmons 28 (10 doskokov), Horford 16 - Davis 31, James 29, Caldwell-Pope a Bradley po 7

New York 26. januára (TASR) – Americký basketbalista LeBron James sa stal tretím najlepším strelcom v histórii NBA. V noci na nazbieral 29 bodov, celkovo ich má na konte 33 655, o dvanásť viac ako Koby Bryant. Jeho výkon však Los Angeles Lakers nestačil, keď prehralo vo Philadelphii 91:108.James prekonal Bryanta v tretej štvrtine, za čo si vyslúžil potlesk v stoji domáceho publika.okomentoval svoj úspech 35-ročný James. Na čele historickej štatistiky je Kareem Abdul-Jabbar s 38 387 bodmi. Zaujímavosťou je, že štyria najlepší strelci NBA pôsobili v Lakers, James sa k organizácii pripojil ako voľný hráč pred minulou sezónou.V noci na nedeľu mu sekundoval Anthony Davis, ktorý nazbieral 31 bodov, no z tímu Lakers to bolo všetko, zvyšní hráči nedosiahli na dvojciferné počty.Úspešný zápas má za sebou aj český reprezentant Tomáš Satoranský, ktorý prispel 19 bodmi k triumfu Chicaga v Clevelande 118:106. Najväčšiu zásluhu na víťazstve mal Zach LaVine so 44 bodmi. K prvému triple double v kariére mu chýbali dve asistencie.povedal LaVine podľa agentúry AP. Trápiaci sa Cavaliers prehrali siedmykrát za sebou.