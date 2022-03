NBA: James sa posunul na druhé miesto historickej tabuľky strelcov pre

NBA - sumáre:



Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 138:119 (34:28, 34:28, 38:26, 32:37)



najviac bodov: Edwards a Towns (11 doskokov) po 25, Russell 16 - Middleton a B. Lopez po 15, Jrue Holiday 14







Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 129:108 (35:24, 26:28, 41:28, 27:28)



najviac bodov: Miles Bridges 23, Washington 21, Rozier 18 - Dončič 37 (8 trojok), Ntilikina 12, Brunson a Chriss po 10







Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 113:109 (28:27, 27:33, 27:21, 31:28)



najviac bodov: Garland 24 (12 asistencií), Osman 16, Stevens 15 - Grant 40, Bey 20, Cunningham 15 (10 asistencií)







Washington Wizards - Los Angeles Lakers 127:119 (26:36, 32:31, 35:32, 34:20)



najviac bodov: Porziňgis 27, Avdija a Gafford po 17 - James 38 (10 doskokov), Westbrook 22 (10 doskokov), Monk 17





New York 20. marca (TASR) - Americký basketbalista LeBron James sa posunul na druhú priečku historickej tabuľky strelcov NBA, keď prekonal Karla Malonea. Ani jeho 38 bodov a 10 doskokov však nestačilo hráčom Los Angeles Lakers, ktorí prehrali v noci na nedeľu na palubovke Washingtonu 119:127. Za domácich dal 27 bodov Kristaps Porziňgis, Wizards sú vo Východnej konferencii prví pod čiarou postupu do vyraďovacej časti o päť duelov za Atlantou.Tridsaťsedemročný James má na konte 36.947 bodov v kariére, pred ním zostáva už iba Kareem Abdul-Jabbar a méta 38.387 bodov.povedal pre portál ESPN James.Obhajcovia titulu z Milwaukee nechali s miernym zranením kolena odpočívať svojho lídra Jannisa Antetokunmpa a nezvládli duel na palubovke Minnesoty, kde prehrali 119:138. Za víťazov dali po 25 bodov Anthony Edwards a Karl-Anthony Towns, ktorý pridal aj 11 doskokov.Hráči Charlotte, bojujúci o čo najlepšie umiestnenie pred play in, uspeli vo štvrtom stretnutí za sebou, keď si poradili s Dallasom 129:108. Hostia pôsobili v piatom stretnutí na palubovke súpera v sérii unavene, nepomohlo im ani 37 bodov Luku Dončiča. Hornets sú na východe na 9. mieste o jeden duel za Brooklynom a o jeden pred Atlantou.prízvukoval podľa agentúry AP tréner Charlotte James Borrego.