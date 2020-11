NBA: Knicks uzavreli tréningové centrum, zamestnanci majú koronavírus

New York 11. novembra (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA New York Knicks uzavrel svoje tréningové centrum po tom, čo traja zamestnanci mali pozitívny test na nový koronavírus. Nákazu odhalili pravidelné testy. Infikovaní zamestnanci nemajú žiadne symptómy ochorenia COVID-19 a ihneď zamierili do karantény. Tréningové centrum v Greenburgh teraz prejde kompletnou dezinfekciou.



Nový ročník NBA sa po dohode vedenia profiligy s hráčskou asociáciou NBPA začne 22. decembra. V základnej časti sezóny odohrá každý tím 72 duelov, čo je o desať menej, než tradične býva zvykom. Informovala o tom agentúra AP.