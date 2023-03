NBA: Knicks zdolali lídra konferencie z Denveru, potiahol ich Brunson

výsledky - NBA:



Utah - Boston 118:117, Chicago - Miami 113:99, Memphis - Golden State 133:119, Washington - Sacramento 118:132, Indiana - Philadelphia 121:141, Toronto - Minnesota 122:107, LA Clippers - Orlando 108:113, New York - Denver 116:110

New York 19. marca (TASR) - Basketbalisti New Yorku Knicks zvíťazili v sobotnom zápase zámorskej NBA nad lídrom Západnej konferencie Denverom Nuggets 116:110. S 24 bodmi ich potiahol Jalen Brunson, ktorý sa vrátil po problémoch s ľavým chodidlom.Knicks vyhrali tretí duel za sebou a základnú časť tak určite ukončia s väčším počtom triumfov oproti prehrám. Za uplynulých desať sezón sa im to doposiaľ podarilo len raz. Najproduktívnejší hráč hostí bol Nikola Jokič, ktorý zaznamenal double double s 24 bodmi a desiatimi doskokmi. Jeho tím prehral piaty z predchádzajúcich šiestich zápasov. Philadelphia vyhrala na palubovke Indiany jasne 141:121 a po 31 bodov si pripísali Joel Embiid a Tyrese Maxey. Domáci ani raz nepustili osembodový náskok, zaznamenali ôsmy triumf za sebou a vyrovnali tak svoju najlepšiu sériu v tejto sezóne. Ťahúň domácich bol Aaron Nesmith s 25 bodmi. Na oboch stranách chýbal jeden kľúčový hráč – za domácich nenastúpil Tyrese Haliburton a na druhej strane James Harden.Utah dosiahol tesné domáce víťazstvo, keď zdolal Boston 118:117. Najviac bodov zaznamenal Lauri Markkanen (28) a jeho spoluhráč Walker Kessler predviedol v závere stretnutia kľúčový blok, ktorým zachránil triumf svojho tímu. V skórovaní zabránil Grantovi Williamsovi, ktorý si pripísal sedem trojok a stanovil svoje nové kariérne maximum. Jazz pritom prehrávali o devätnásť bodov. V drese hostí bol najproduktívnejší Jaylen Brown s 25 bodmi.