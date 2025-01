NBA: Kuminga si vyvrtol pravý členok, vynechá niekoľko zápasov

San Francisco 5. januára (TASR) - Basketbalista Jonathan Kuminga z tímu Golden State Warriors si v nočnom zápase NBA vyvrtol členok a tréner Steve Kerr očakáva, že vynechá niekoľko zápasov.



Kuminga sa zranil v závere prvého polčasu proti Memphisu (121:113), keď nepríjemne dopadol po snahe zblokovať strelu. Po zápase ho čakalo vyšetrenie magnetickou rezonanciou. Podľa Kerra sa dá očakávať, že Kumingova absencia prinesie väčšie vyťaženie pre Kylea Andersona.



"Vyzerá to tak, že to bude silnejšie vyvrtnutie. Po vyšetrení budeme vedieť viac," konštatoval Kerr. Kuminga bol s priemerom 16,9 bodov druhý najlepší strelec tímu po Stephenovi Currym. "V nedávnych týždňoch hral svoj najlepší basketbal v kariére. Určite nám bude chýbať, no verím, že Kyle ho adekvátne nahradí. Jeho prítomnosť na súpiske nám dodáva dostatočnú hĺbku. Snažili sme sa o ňu, aby sme boli schopní vyrovnať sa s absenciami," poznamenal Kerr.