NBA: LA Clippers predĺžili zmluvu s Jacksonom

New York 11. augusta (TASR) - Basketbalový klub NBA Los Angeles Clippers predĺžil zmluvu s rozohrávačom Reggie Jacksonom, ktorý mu v uplynulej sezóne pomohol k postupu do finále Západnej konferencie.



Tridsaťjedenročný Jackson mal v minulej sezóne výbornú najmä úspešnosť trojkových pokusov, kde si so 43 percentami vylepšil kariérne maximum. V profilige pôsobí 10 ročníkov, obliekal aj dresy Oklahoma City a Detroitu. Informovala agentúra AP, podľa ktorej si Clippers zmluvami zaviazali aj Justisa Winslowa, Brandona Bostona, Keona Johnsona a Jasona Prestona.