NBA: LA Clippers zdolali Denver, zabezpečili si 2. miesto na západe

NBA - sumáre:



HOUSTON ROCKETS - INDIANA PACERS 104:108 (33:29, 17:22, 27:28, 27:29)

najviac bodov: Harden 45 (17 doskokov, 7 trojok), Jeff Green 14, E. Gordon 13 - Justin Holiday a M. Turner (12 doskokov) po 18, Sumner 17



PHILADELPHIA 76ERS - TORONTO RAPTORS 121:125 (32:25, 30:30, 26:35, 33:35)

najviac bodov: T. Harris 22, Korkmaz 21 (5 trojok), Neto 17 - Lowry a Boucher po 19, N. Powell 17



OKLAHOMA CITY THUNDER - MIAMI HEAT 116:115 (29:42, 33:24, 20:34, 34:15)

najviac bodov: Bazley 21 (5 trojok), Gilgeous-Alexander 18, Gallinari 14 - Herro 30, D. Robinson 19 (5 trojok), Dragič 16



DENVER NUGGETS - LOS ANGELES 111:124 (25:26, 33:24, 34:40, 19:34)

najviac bodov: Grant 25, Jokič 17 (13 asistencií), M. Porter 11 - George 27, K. Leonard 26, L. Williams 23

Orlando 13. augusta (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NBA nad Denverom Nuggets 124:111, čím si definitívne zabezpečili druhé miesto v tabuľke Západnej konferencie. V 1. kole play off tak narazia na siedmy Dallas. Paul George prispel k výhre Clippers 27 bodmi, jeho spoluhráč Kawhi Leonard zaznamenal 26 bodov.Rozhodujúci náskok si vypracovali Clippers v tretej štvrtine šnúrou 13:0. Za Denver dal najviac bodov Jerami Grant, ktorý sa na palubovku vrátil po zranení a nastrieľal 25 bodov. Nikola Jokič si pripísal double-double 17 bodov a 13 asistencií, no v záverečnej štvrtine už viac sedel na lavičke. "" vyhlásil tréner Denveru Mike Malone.Indiana zdolala v Orlande Houston 108:104 a ukončila sériu piatich prehier vo vzájomných súbojoch s Rockets. Houstonu nestačilo ani 45 bodov Jamesa Hardena, ten pridal aj 17 doskokov, čím si vyrovnal kariérne maximum. Iba jedna asistencia mu chýbala k piatemu triple-double v sezóne.Viac ako prehra trápi Houston zdravotný stav ich hviezdy Russella Westbrooka. Ten proti Indiane nenastúpil, pretože vyšetrenie MRI ukázalo, že má natiahnutý kvadriceps. "" povedal podľa ESPN tréner Texasanov Mike D'Antoni. Rockets čaká v 1. kole vyraďovacej časti súboj proti dlhoročnémnu Westbrookovmu zamestnávateľovi Oklahome City.Hráči Thunder sa dobre naladili na play off, keď zdolali Miami Heat o jediný bod 116:115. Rozhodujúci kôš dal 5,2 sekundy pred koncom spoza trojkového oblúka Mike Muscala. Tréner Toronta Nick Nurse sa rozhodol udeliť voľno sám sebe a posadil sa na tribúnu. Raptors však aj pod vedením asistenta Adriana Griffina uspeli proti Philadelphii 125:121.Základná časť NBA má pred sebou už iba dva hracie dni. Poslednou otázkou zostáva, kto skončí v Západnej konferencii na ôsmej a deviatej priečke a predstaví sa tak v play in o postup do play off.