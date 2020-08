NBA: LA Lakers a Milwaukee smerujú do konferenčných semifinále

1. kolo play off NBA:

štvrťfinále Východnej konferencie - 5. zápas:



Milwaukee - Orlando 118:104

/výsledok série: 4:1, Milwaukee postúpilo/



štvrťfinále Západnej konferencie - 5. zápasy:



Houston - Oklahoma City 114:80

/stav série: 3:2/



Los Angeles Lakers - Portland 131:122

/výsledok série: 4:1, Lakers postúpili/



Orlando 30. augusta (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers postúpili do semifinále play off Západnej konferencie NBA. Po trojdňovej pauze zapríčinenej streľbou na Jacoba Blakea zdolali v piatom zápase Portland 131:122 a v sérií zvíťazili 4:1. Do semifinále postúpili vo Východnej konferencii hráči Milwaukee, ktorí uspeli s Orlandom 118:104 a v sériu vyhrali 4:1.Lakers prehrali úvodný duel série, ale potom potiahli štvorzápasovú víťaznú šnúru. Pod rozhodujúci triumf sa podpísali tradičné opory - Anthony Davis dal 43 bodov, LeBron James dosiahol triple double za 36 bodov, a 10 doskokov i asistencií.Najlepším hráčom Bucks bol tradične Giannis Antetokounmpo s 28 bodmi a 17 doskokmi. Milwaukee malo rovnakú cestu za postupom ako Lakers, na úvod zaváhalo, ale potom Portlandu nadalo šancu.