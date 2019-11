LA Lakers dosiahli desiaty triumf za sebou a kraľujú celej súťaži

BROOKLYN NETS - BOSTON CELTICS 112:107 (31:24, 27:31, 29:26, 25:26)



najviac bodov: Dinwiddie 32 (11 asistencií, 6 trojok), Prince 16, Allen 14 (11 doskokov) - Tatum 26, Walker 17, Smart 15



DETROIT PISTONS - CHARLOTTE HORNETS 107:110 (37:28, 20:24, 28:23, 22:25)



najviac bodov: Rose 23, Kennard 21 (5 trojok), Griffin 17 - Washington 26, Rozier 23 (6 trojok), Bridges a Graham po 16



ORLANDO MAGIC - TORONTO RAPTORS 83:90 (23:20, 24:20, 12:26, 24:24)



najviac bodov: Fournier 19, Fultz 15, Bamba 11 - N. Powell 33 (5 trojok), VanVleet 22 (5 trojok), Siakam 10 (13 doskokov)



CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 110:119 (29:38, 18:29, 42:32, 21:20)



najviac bodov: Garland 21 (5 trojok), Osman 20, Nance 18 - Antetokunmpo 33 (12 doskokov), G. Hill 18, Middleton 12



NEW YORK KNICKS - PHILADELPHIA 76ERS 95:101 (31:18, 20:21, 17:31, 27:31)



najviac bodov: Gibson 22 (10 doskokov), Marcus Morris 20, Barrett 18 - Embiid 27 (17 doskokov), Ennis 20, T. Harris 19



INDIANA PACERS - ATLANTA HAWKS 105:104 pp (22:23, 21:31, 29:11 - 11:10)



najviac bodov: Lamb 20, Sabonis (12 doskokov) a M. Turner po 17 - Trae Young 49 (8 trojok), Leň a Bembry (12 doskokov) po 15



MIAMI HEAT - GOLDEN STATE WARRIORS 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26)



najviac bodov: Dragič 20, Herro 19 (5 trojok), D. Robinson 17 (5 trojok) - Poole 20 (5 trojok), Paschall 17, Burks 16



MEMPHIS GRIZZLIES - UTAH JAZZ 94:103 (24:22, 31:18, 18:35, 21:28)



najviac bodov: Valančiunas 22 (17 doskokov), Clarke 13, Morant a Brooks po 11 - Bojan Bogdanovič 33, Mitchell 20, Gobert 13 (13 doskokov)



OKLAHOMA CITY THUNDER - NEW ORLEANS PELICANS 109:104 (34:26, 28:27, 17:31, 30:20)



najviac bodov: Schröder 25, Nader 19, Gallinari 17 - Ingram 25, Redick 16, Jrue Holiday a Okafor po 14



SAN ANTONIO SPURS - LOS ANGELES CLIPPERS 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26)



najviac bodov: Aldridge a D. White (5 trojok) po 17, DeRozan 15 - K. Leonard, JaMychal Green 16, Harrell 12



PHOENIX SUNS - DALLAS MAVERICKS 113:120 (25:31, 25:22, 39:36, 24:31)



najviac bodov: Oubre 22 (10 doskokov), Rubio 21, Booker 18 - Dončič 42 (11 asistencií), Hardaway 26 (6 trojok), Seth Curry 11



PORTLAND TRAIL BLAZERS - CHICAGO BULLS 107:103 (25:28, 28:19, 28:31, 26:25)



najviac bodov: Lillard 28, Anthony 23 (11 doskokov), McCollum 20 - LaVine 28 (5 trojok), W. Carter 16, Markkanen a C. White po 13



LOS ANGELES LAKERS - WASHINGTON WIZARDS 125:103 (37:23, 33:26, 35:30, 20:24)



najviac bodov: A. Davis 26 (13 doskokov), L. James 23 (11 asistencií), Cook 17 - Beal 18, Hačimura 16, I. Smith a McRae po 13



New York 30. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers pokračujú vo víťaznom ťažení v NBA. V noci na sobotu na vlastnej palubovke zdolali Washington 125:103 a dosiahli desiate víťazstvo za sebou. S bilanciou 17-2 sú na čele celej súťaže.Hostia držali krok so súperom iba v úvode zápasu, potom ich Lakers v 24-minútovom intervale prestrieľali 84:36 a v tretej štvrtine viedli aj o 39 bodov. Ústrednými postavami boli tradične LeBron James a Anthony Davis. Skúsenejší James nazbieral 23 bodov a 11 asistencií, Davis o tri body viac a 13 doskokov.Solídny výkon podal opäť Dwight Howard, ktorý si pripísal 8 bodov a 5 doskokov. Domáci pivot hrá v tejto sezóne nad očakávanie dobre. V lete to pritom po zlej sezóne práve vo Washingtone vyzeralo na koniec jeho kariéry, Lakers po ňom siahli až keď sa zranil DaMarcus Cousins.povedal tréner Washingtonu Scott Brooks.Desiaty triumf v sérii dosiahlo aj Milwaukee, keď si poradilo s Clevelandom 119:110. V drese Bucks hviezdil Jannis Antetokunmpo s 33 bodmi.Slovinec Luka Dončič režíroval triumf Dallasu vo Phoenixe 120:113. K víťazstvu prispel vyrovnaným kariérnym maximom - 42 bodmi. Pridal aj 11 asistencií, k triple double mu chýbal jediný doskok.V úvodnom zápase piatkového programu Brooklyn zdolal doma Boston 112:107. Vrátil mu tak prehru 110:121 z duelu, ktorý odohrali iba pred dvoma dňami na palubovke Celtics. Domáci ani v tomto stretnutí nemali k dispozícii svojho prvého rozohrávača Kyrieho Irvinga, ktorý v minulej sezóne nastupoval práve za Boston.Najužitočnejší hráč uplynulého finále NBA Kawhi Leonard sa vrátil do mesta, v ktorom získal svoj prvý titul a San Antonio si prekvapujúco poradilo s jeho novým tímom Los Angeles Clippers 107:97. V hľadisku sa opäť ozývalo bučanie, keďže krídelník sa nerozišiel s Texasanmi v dobrom.povedal podľa TSN Leonard.vysvetlil príčiny neúspechu rozohrávač Clippers Patrick Beverly. Za Spurs trafil Derrick White 5 trojok, čo je jeho kariérne maximum.Portland si poradil s Chicagom, keď v jeho drese si Carmelo Anthony s 23 bodmi a 11 asistenciami pripísal prvý double double po ročnej hernej pauze. Atlanta prehrala deviaty duel v sérii, hoci v Indiane najtesnejším rozdielom 104:105 po predĺžení. Hawks nepomohlo ani vyrovnané osobné maximum 49 bodov Traea Younga.Obhajca titulu z Toronta zvíťazil nad Orlandom a po šiestom úspechu v rade sa posunul na druhú priečku na východe. V jeho drese si pripísal 33 bodov Norman Powell, najviac v kariére.