LA Lakers prehrali v úvodnom dueli 1. kola play off vo Phoenixe

NBA - play off, 1. kolo:



Štvrťfinále Východnej konferencie:



Philadelphia - Washington 125:118



Stav série: 1:0



New York - Atlanta 105:107



Stav série: 0:1



Štvrťfinále Západnej konferencie:



Utah - Memphis 109:112



Stav série: 0:1



Phoenix - Los Angeles Lakers 99:90



Stav série: 1:0

New York 24. mája (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers nevstúpili do 1. kola play off NBA ideálne. V prvom dueli štvrťfinále Západnej konferencie prehrali na palubovke Phoenixu 90:99. Devin Booker nazbieral v drese Suns 34 bodov, Deandre Ayton pridal 16 a 21 doskokov.Obhajcov titulu ťahal LeBron James. ktorý skóroval 18 bodov, 10 asistencií a k triple double mu chýbali tri doskoky. Zápas nedohrala opora Phoenixu Chris Paul, ktorý musel odstúpiť v úvode štvrtej štvrtiny pre problémy s ramenom.Hráči Philadelphie zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Východnej konferencie nad Washingtonom 125:118. Tobias Harris pomohol k triumfu 37 bodmi.