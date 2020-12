NBA: LA Lakers zdolali Dallas, Brooklyn aj Clippers opäť víťazne

Miami Heat - New Orleans Pelicans 111:98 (29:26, 37:27, 22:26, 23:19)

Najviac bodov: D. Robinson 23 (7 trojok), Dragič 18, Adebayo 17 - Williamson 32 (14 doskokov), Ingram 28, Hart 12



Milwaukee Bucks - Golden State Warriors 138:99 (33:25, 33:31, 34:20, 38:23)

Najviac bodov: Middleton 31 (6 trojok), Antetokunmpo 15 (13 doskokov), DiVincenzo a Augustin po 13 - Stephen Curry 19, Wiseman 18, Wiggins 12



Boston Celtics - Brooklyn Nets 95:123 (22:26, 32:25, 23:35, 18:37)

Najviac bodov: J. Brown 27, Tatum 20, Smart 13 - Irving 37 (7 trojok), Durant 29, LeVert 10



Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 138:115 (33:30, 36:27, 30:28, 39:30)

Najviac bodov: Davis 28, James (10 asistencií) a Harrell po 22 - Dončič 27, J. Richardson a Burke po 17



Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 108:121 (26:32, 29:40, 24:26, 29:23)

Najviac bodov: Jokič 24 (10 asistencií), J. Murray 23, Barton 15 - George 23 (5 trojok), K. Leonard 21, Ibaka 15

New York 26. decembra (TASR) - Basketbalisti Brooklynu zvíťazili aj v druhom zápase novej sezóny zámorskej NBA, keď si v noci na sobotu poradili s domácim Bostonom 123:95. Darilo sa Los Angeles Lakers, úradujúci víťaz profiligy zareagoval na úvodnú prehru s mestským rivalom Clippers domácou výhrou 138:115 nad Dallasom. Druhé víťazstvo v druhom zápase sezóny získali aj Los Angeles Clippers, ktorí uspeli na palubovke Denveru 121:108.Lakers využili, že Dallasu chýbal zranený pivot Kristaps Porziňgis a Luka Dončič sám na všetko nestačil. Slovinec nazbieral 27 bodov, no najlepším strelcom duelu bol Anthony Davis, ktorý dal ešte o bod viac. Hviezdny LeBron James si pripísal double double 22 bodov a 10 asistencií a posunul sa na druhé miesto historických tabuliek v počte bodov na Prvý sviatok vianočný. James s celkovým počtom 385 bodov z 15 zápasov predstihol Oscara Robertsona a je už druhý za Kobem Bryantom, ktorý má na konte 395 z 16.odpovedal od budúcej stredy 36-ročný James podľa AFP na otázku, ako si udržuje formu tak dlho.Duel Clippers s Nuggets bol odvetou za 2. kolo play off uplynulého ročníka, v ktorom Denver zvrátil súboj z 1:3 na 4:3 na zápasy. Tentoraz však hráči z Colorada ťahali za kratší koniec, keď im nestačil ani ďalší skvelý výkon srbského pivota Nikolu Jokiča. Tomu chýbal jediný doskok k triple double, zapísal si 24 bodov a 10 asistencií. Ťahúňom Clippers bol Paul George, ktorý dal 23 bodov a pridal 9 asistencií. Kawhi Leonard pridal 21, no duel nedohral, keď dostal lakťom do tváre od spoluhráča Sergea Ibaku.upokojoval priaznivcov Clippers tréner Tyronn Lue.Brooklyn sa stal prvým družstvom v súťaži od sezóny 2008/2009, ktorý odštartoval sezónu dvoma viac ako 20-bodovými víťazstvami. Najviac k tomu prispel Kyrie Irving, ktorý svojmu bývalému tímu strelil 37 bodov, z toho 7 trojok. Vyrovnal tak vianočný rekord v počte úspešných striel spoza oblúka. To isté sa pritom podarilo aj Duncanovi Robinsonovi v zápase Miami proti New Orleansu (111:98).povedal Irving, ktorého klub sa v minulom ročníku musel vyrovnať s absenciou Kevina Duranta. Ten si liečil zranenú achilovku a až v tomto ročníku naplno ukazuje svoju silu.