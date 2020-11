NBA: LA Lakers získali Marca Gasola

Los Angeles 24. novembra (TASR) – Najnovšou akvizíciou klubu zámorskej NBA Los Angeles Lakers sa stal španielsky basketbalista Marc Gasol. Informovala o tom agentúra AP.



Tridsaťpäťročný Gasol prichádza do klubu, ktorý ho v roku 2007 draftoval. V jeho drese však neodohral ani jeden zápas a vedenie ho vymenilo do Memphisu za jeho brata Paua. Pred príchodom na západné pobrežie pôsobil v Toronte, s ktorým vyhral súťaž v roku 2019. Vedenie organizácie potrebovalo pred jeho príchodom urobiť miesto pod platovým stropom. Z toho dôvodu poslala do Clevelandu JaValea McGeeho.