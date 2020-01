NBA: LA Lakers zvíťazili nad Detroitom

sumáre:



LOS ANGELES CLIPPERS - NEW YORK KNICKS 135:132 (29:45, 47:24, 38:31, 21:32)



Najviac bodov: Harrell 34, Williams 32, George 32 - Morris 38, Barrett 24, Randle 16







MIAMI HEAT - PORTLAND TRAIL BLAZERS 122:111 (31:19, 34:27, 29:35, 28:30)



Najviac bodov: Dragič 29 (13 asistencií), Adebayo 20, Jones 19 - Lilard 34 (12 asistencií), Whiteside 21 (18 doskokov), Simons 19







CLEVELAND CAVALIERS - MINNESOTA TIMBERWOLVES 103:118 (20:24, 28:42, 31:28, 24:24)



Najviac bodov: Exum 28, Sexton 19, Zizič 15 (12 doskokov) - Dieng 22 (13 doskokov), Napier 21, Covington 15, Wiggins 15







PHOENIX SUNS - MEMPHIS GRIZZLIES 114:121 (31:27, 26:35, 20:34, 37:25)



Najviac bodov: Booker 40, Oubre 17 (10 doskokov), Ayton 14 (11 doskokov) - Valanciunas 30, Brooks 19, Jackson 15







LOS ANGELES LAKERS - DETROIT PISTONS 106:99 (23:22, 33:25, 19:32, 31:20)



Najviac bodov: Davis 24 (11 doskokov), James 21 (14 doskokov, 11 asistencií), Caruso 13 - Rose 28, Mychaiľjuk 14, Galloway 13



New York 6. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v zápase NBA na domácej palubovke nad Detroitom 106:99. Prispel k tomu LeBron James 21 bodmi, 14 doskokmi a 11 asistenciami. Bol to pre neho už 90. triple-double v kariére, deviaty v tejto sezóne.Jamesovi výborne sekundoval aj Anthony Davis s 24 bodmi, ku ktorým pridal 11 doskokov.citoval portál espn.com Davisa. Lakers zaznamenali piate víťazstvo za sebou.V Staples Center zvíťazili aj hráči Los Angeles Clippers, ktorí zdolali New York Knicks 135:132. Domáci Montrezl Harrell, Paul George a Lou Williams sa zapísali do histórie Clippers ako prvé trio spoluhráčov, ktoré v jednom zápase predviedlo tridsať a viac bodové výkony. Harrell konto súpera zaťažil 34 bodmi a George a Williams pridali 32 bodov. Williams a Harrell sa v NBA stali prvými spoluhráčmi od sezóny 1970/1971, ktorí dali aspoň 30 bodov z pozície náhradníkov.povedal tréner víťazov Doc Rivers.