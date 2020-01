NBA: Lakers natiahli proti Dallasu víťaznú sériu

WASHINGTON WIZARDS - ATLANTA HAWKS 111:101 (30:21, 26:30, 25:28, 30:22)



Najviac bodov: McRae 29, T. Brown 18 (10 doskokov), Bertans 14 - Trae Young 19, Huerter 16, J. Collins 15 (15 doskokov)







NEW YORK KNICKS - NEW ORLEANS PELICANS 111:123 (31:33, 30:34, 25:28, 25:28)



Najviac bodov: Gibson 19, Barrett 16, E. Payton a Bullock po 15 - Ingram 28 (5 trojok), Hayes 18, Ball 15 (11 asistencií)







BROOKLYN NETS - MIAMI HEAT 117:113 (32:42, 25:27, 32:20, 28:24)



Najviac bodov: Dinwiddie 26 (14 asistencií), Kurucs 19, Prince 17 - Butler 33, Adebayo 22, Dragič 17







CHICAGO BULLS - INDIANA PACERS 105:116 (27:29, 19:25, 26:25, 33:37)



Najviac bodov: LaVine 43 (8 trojok), C. White 23 (5 trojok), Satoranský 13 - M. Turner 27 (14 doskokov), A. Holiday 19, Warren 17







MEMPHIS GRIZZLIES - SAN ANTONIO SPURS 134:121 (37:32, 26:25, 37:41, 34:23)



Najviac bodov: Jaren Jackson 24 (5 trojok), Morant (14 asistencií) a Brooks (5 trojok) po 22 - DeRozan 36, Aldridge (5 trojok) a Forbes po 21







PHOENIX SUNS - ORLANDO MAGIC 98:94 (27:25, 31:23, 19:27, 21:19)



Najviac bodov: Booker 24, Oubre 22, Ayton 13 - Fournier 28, Vučevič (13 doskokov) a Ross po 18







UTAH JAZZ - CHARLOTTE HORNETS 109:92 (29:13, 32:25, 26:24, 22:30)



Najviac bodov: Clarkson 20, Bojan Bogdanovič 16, Gobert (13 doskokov) a Niang (5 trojok) po 15 - Rozier 23, W. Hernangomez 15, Bridges 11







DALLAS MAVERICKS - LOS ANGELES LAKERS 114:129 (27:45, 31:34, 28:20, 28:30)



Najviac bodov: Dončič 25 (10 doskokov), Hardaway 22, Seth Curry 16 - James 35 (16 doskokov), Kuzma 26, Howard a Rondo po 10







SACRAMENTO KINGS - MILWAUKEE BUCKS 106:127 (18:34, 26:19, 31:37, 31:37)



Najviac bodov: Barnes a Fox (10 asistencií) po 19, Hield 16 - Middleton 27, Bledsoe 24, DiVincenzo 18







LOS ANGELES CLIPPERS - GOLDEN STATE WARRIORS 109:100 (22:20, 26:33, 25:30, 36:17)



Najviac bodov: K. Leonard 36, L. Williams 21, Beverley 12 (11 doskokov) - Spellman a G. Robinson po 17, Burks 16

New York 11. januára (TASR) – LeBron James zaznamenal 35 bodov a 16 doskokov a priviedol Los Angeles Lakers k víťazstvu v nočnom zápase zámorskej NBA nad Dallasom Mavericks 129:114. Zraneného Anthonyho Davisa dokonale nahradil v základnej zostave Kyle Kuzma, ktorý pridal 26 bodov, čo je jeho sezónne maximum.Žlto-fialoví uspeli v siedmom stretnutí za sebou.povedal James. Naopak, popol na hlavu si sypal líder Dallasu Luka Dončič.vyhlásil.Ešte lepšiu formu ako Lakers majú aktuálne Utah Jazz, ktorí doma proti Charlotte natiahli víťaznú šnúru na osem duelov. Ich najlepším strelcom bol s 20 bodmi z pozície náhradníka Jordan Clarkson, čerstvá posila z Clevelandu.V dôležitom súboji tímov na hranici postupu do play off zdolal Memphis doma San Antonio 134:121. Grizzlies preskočili svojho súpera na ôsmej priečke Západnej konferencie a vôbec prvýkrát v sezóne zvíťazili štyrikrát v sérii. Ich najlepší strelec bol Justin Jackson s 24 bodmi, Ja Morant pridal k 22 bodom aj 14 asistencií, čo je jeho sezónne maximum.vysvetlil príčiny neúspechu tréner Spurs Gregg Popovich.Brooklyn ukončil sériu siedmich prehier, keď prekvapujúco zdolal druhý najlepší tím na východe Miami. Spencer Dinwiddie dodal k svojim 26 bodom aj 14 asistencií, najviac v kariére. Rodions Kurucs sa prezentoval najlepším výkonom sezóny s 19 bodmi.New Orleans Pelicans zvíťazili na palubovke New York Knicks 123:111, 28 bodmi sa pod triumf podpísal Brandon Ingram, Jaxson Hayes pridal 18 bodov a desať doskokov.