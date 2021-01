NBA: Lakers opäť víťazmi v San Antoniu, Davis nazbieral 35 bodov

sumáre NBA:



DALLAS MAVERICKS - MIAMI HEAT 93:83 (20:16, 26:15, 27:22, 20:30)



Najviac bodov: Dončič 27 (15 doskokov), Hardaway 18, Finney-Smith 12 - Adebayo 19 (11 doskokov), Bradley 15, Herro 11





DETROIT PISTONS - BOSTON CELTICS 96:93 (27:12, 28:28, 24:33, 17:20)



Najviac bodov: Grant 24, Rose a Bey po 17 - Tatum 28, Brown 25, Smart 13





CHARLOTTE HORNETS - MEMPHIS GRIZZLIES 93:108 (19:23, 28:30, 20:30, 26:25)



Najviac bodov: Biyombo 16 (12 doskokov), Ball 15, Martin a Hayward po 14 - Brooks 21, Anderson 18 (11 doskokov), Clarke 15





BROOKLYN NETS - ATLANTA HAWKS 96:114 (23:29, 29:32, 21:28, 23:25)



Najviac bodov: Durant 28, Irving 18 (11 doskokov), Harris 12 - Hunter 23, Young 21, Reddish a Capela (11 doskokov) po 12





MILWAUKEE BUCKS - CHICAGO BULLS 126:96 (27:21, 35:19, 34:35, 30:21)



Najviac bodov: Antetokounmpo 29 (12 doskokov), Middleton 14, Portis 13 (12 doskokov) - LaVine 16, Valentine 14, White a Carter po 12





MINNESOTA TIMBERWOLVES - WASHINGTON WIZARDS 109:130 (25:37, 32:23, 14:40, 38:30)



Najviac bodov: Beasley 21, Edwards a Reid po 17 - Beal 31, Bryant 18, Robinson 13





SAN ANTONIO SPURS - LOS ANGELES LAKERS 103:109 (31:25, 26:33, 28:23, 18:28)



Najviac bodov: Johnson 26 (10 doskokov), DeRozan 23, Gay 15 - Davis 34 (11 doskokov), James 26 (11 doskokov, 10 asistencií), Schröder 15





DENVER NUGGETS - PHOENIX SUNS 103:106 (32:34, 17:26, 29:27, 25:19)



Najviac bodov: Murray 31, Jokič 17 (11 asistencií), Millsap 15 - Booker a Ayton (11 doskokov) po 22, Paul 21





UTAH JAZZ - LOS ANGELES CLIPPERS 106:100 (31:19, 20:23, 33:23, 22:35)



Najviac bodov: Conley 33, Mitchell 15, Favors 14 (11 doskokov) - George 25, Leonard 20 (16 doskokov), Ibaka 13





GOLDEN STATE WARRIORS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 98:123 (21:36, 34:31, 25:31, 18:25)



Najviac bodov: Curry 26, Wiggins 15, Paschall 13 - Lillard 34, McCollum 28, Anthony 18

New York 2. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers triumfovali v noci na sobotu v zámorskej NBA na palubovke San Antonia 109:103. Obhajcovia titulu zvíťazili na pôde Spurs už druhýkrát v priebehu troch dní.Anthony Davis sa pod výhru hostí podpísal 35 bodmi a 11 doskokmi, LeBron James zaznamenal triple double za 26 bodov, 11 doskokov a 10 asistencií. Domácim nestačilo ani 26 bodov a 10 doskokov Keldona Johnsona či 23 bodov DeMara DeRozana. Lakers vybojovali štvrté víťazstvo v sezóne a v Západnej konferencii im patrí druhá priečka, Spurs utrpeli tretiu prehru za sebou a v tabuľke figurujú na 10. mieste.V ďalšom zápase hráči Portlandu Trail Blazers uspeli na palubovke Golden State Warriors 123:98 aj zásluhou 34 bodov Damiana Lillarda.Hráči Milwaukee potvrdili, že to na Chicago vedia. Bulls zdolali už jedenástykrát za sebou, na hladkom triumfe 126:96 mal najväčší podiel autor 29 bodov a 12 doskokov Giannis Antetokounmpo. Hosťom evidentne chýbali sily, bol to ich tretí zápas v priebehu štyroch dní na palubovkách súperov.Washington uspel na palubovke Minnesoty 130:109 predovšetkým vďaka "smršti", ktorú predviedol v tretej štvrtine. Tú vyhral hladko 40:14 a vytvoril si rozhodujúci náskok. V drese Wizards, ktorí sa v šiestom zápase novej sezóny dočkali prvého víťazstva, zažiaril s 31 bodmi Bradley Beal.