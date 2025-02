NBA: Lakers podpísali Ukrajinca Lena, prišiel ako voľný hráč

Los Angeles 12. februára (TASR) - Vedenie basketbalového klubu zámorskej NBA Los Angeles Lakers podpísalo do podkošového priestoru 31-ročného Ukrajinca Alexa Lena. Do tímu prichádza ako voľný hráč, keď s ním pred niekoľkými dňami ukončil spoluprácu Washington Wizards.



Lakers museli reagovať na tomto poste, keď im vedenie NBA neschválilo výmenu so Charlotte Hornets. Od súpera mali získať Marka Williamsa, Los Angeles posielalo za to výber v prvom kole draftu v roku 2031, právo na výmenu pozície na drafte v roku 2030, talentovaného nováčika Daltona Knechta a Cama Reddisha.



Pre Lena budú Lakers šiestou klubovou adresou v jeho 12-ročnej kariére v profilige. V tejto sezóne má Ukrajinec priemer 1,4 bodu a 1,8 doskoku na stretnutie. S jeho príchodom zároveň klub oznámil ukončenie spolupráce s Christianom Woodom. Informovala agentúra AFP.