NBA: Lakers postúpili do 2. kola play off

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



Golden State - Sacramento 99:118



/stav série: 3:3/







Los Angeles Lakers - Memphis 125:85



/konečný stav série: 4:2, Lakers postúpili do 2. kola/





New York 29. apríla (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers postúpili do 2. kola play off NBA. V šiestom zápase 1. kola zdolali na domácej palubovke Memphis vysoko 125:85 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Streleckým ťahúňom kalifornského tímu bol D'Angelo Russell, ktorý zaznamenal 31 bodov.Postup do semifinále Západnej konferencie nespečatili v noci na sobotu hráči Golden State, ktorí podľahli na domácej palubovke Sacramentu 99:118. Rozhodujúci siedmy duel je na programe v Sacramente.