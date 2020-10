NBA: Lakers potiahol James s 28 bodmi, nad Miami vedú 3:1 na zápasy

finále play off NBA - 4. zápas:



Miami Heat - Los Angeles Lakers 96:102



/stav série: 1:3/

Orlando 7. októbra (TASR) - Basketbalistom Los Angeles Lakers chýba jediný triumf k zisku titulu v NBA. V noci na stredu zvíťazili nad Miami Heat 102:96 v štvrtom stretnutí finále a vedú 3:1 na zápasy.Najlepším strelcom duelu bol LeBron James z Lakers, ktorý k 28 bodom pridal aj 12 doskokov a 8 asistencií. Sekundoval mu Anthony Davis s 22 bodmi. Do zostavy Miami sa po dvojzápasovej absencii vrátil pivot Bam Adebayo, ktorý pomohol tímu 15 bodmi. Ťahúňom floridského družstva bol opäť rozohrávač Jimmy Butler, ktorý zaznamenal 22 bodov a 10 doskokov, Tyler Herro dodal 21 bodov.Duel bol celých 48 minút vyrovnaný. Lakers zvládli lepšie záver prvej štvrtiny a vyhrali ju 27:22. Druhú dvanásťminútovku však odštartovali hráči Heat šnúrou 7:0 a dostali sa do vedenia. Na polčasovú prestávku odchádzali s miernym náskokom 49:47 Lakers. Iba tretíkrát za uplynulých 26 finálových duelov NBA nedal ani jeden tím 50 bodov.Po zmene strán si hráči z Los Angeles neustále udržiavali mierny náskok a hoci Miami držalo krok, do vedenia sa už nedostalo. Lakers tak vedú 3:1 na zápasy, čo je stav, ktorý v celej histórii NBA neudržal iba jeden tím z 35 prípadov. V roku 2016 prišlo o náskok Golden State Warriors proti Clevelandu, ktorého lídrom bol LeBron James, súčasný ťahúň Lakers.Piaty duel je na programe v sobotu ráno o 3.00 SELČ.