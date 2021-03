Lakers prehrali štvrtý zápas v sérii

Výsledky NBA:



MIAMI HEAT - PORTLAND TRAIL BLAZERS 122:125 (24:31, 34:28, 33:32, 31:34)

Najviac bodov: Adebayo a Herro (5 trojok) po 29, Nunn 22 - McCollum 35 (6 trojok), Lillard 22, Anthony 20



NEW YORK KNICKS - WASHINGTON WIZARDS 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)

Najviac bodov: Burks 27, Barrett 24 (10 doskokov), Quickley 16 - Beal 26, Hačimura 21, G. Mathews 16



SAN ANTONIO SPURS - LOS ANGELES CLIPPERS 85:98 (27:30, 28:19, 13:23, 17:26)

Najviac bodov: DeRozan 23, D. Murray 18, Pöltl a D. White po 11 - R. Jackson 28 (5 trojok), George 24 (13 doskokov), Zubac (13 doskokov) a Mann (12 doskokov) po 10



LOS ANGELES LAKERS - PHILADELPHIA 76ERS 101:109 (24:27, 30:27, 17:35, 30:20)

Najviac bodov: Kuzma 25, Schröder (11 asistencií) a Harrell po 20 - Danny Green 28 (8 trojok), Seth Curry 19, T. Harris 17



SACRAMENTO KINGS - GOLDEN STATE WARRIORS 141:119 (35:37, 37:24, 34:25, 35:33)

Najviac bodov: Fox 44, Holmes 25 (11 doskokov), Haliburton 21 (6 trojok) - Wiggins 26 (10 doskokov), Oubre a Mannion (5 trojok) po 19



New York 26. marca (TASR) - Obhajcovia majstrovského titulu v basketbalovej NBA Los Angeles Lakers prehrali štvrtý duel v sérii, keď v noci na piatok nestačili doma na lídra Východnej konferencie Philadelphiu 76ers 101:109. Najlepším strelcom zápasu bol Danny Green v drese víťazov, ktorý v minulej sezóne hral práve za Lakers. Svojmu bývalému tímu nasúkal osem trojok a celkovo 28 bodov. Philadelphia uspela štvrtýkrát za sebou a desiatykrát z uplynulých jedenástich duelov.Green si pred stretnutím prevzal počas ceremónie prsteň šampióna NBA, rovnako ako Dwight Howard, ďalší hráč Philadelphie, ktorý nastupoval v predchádzajúcej sezóne za Lakers. Pivot sa však prezentoval trochu odlišným výkonom ako krídelník Green, už v prvej štvrtine sa nechal vylúčiť za dve technické chyby. Žlto-fialovým naďalej chýbali dve najväčšie opory LeBron James a Anthony Davis, no aj Sixers nastúpili bez svojho najlepšieho strelca Joela Embiida.priznal 33-ročný veterán podľa AP.Lakers si pred blížiacimi sa vyraďovacími bojmi zhoršujú pozíciu v tabuľke, klesli už na 4. priečku na západe.konštatoval tréner tímu z Kalifornie Frank Vogel.Druhý finalista minulého ročníka NBA Miami Heat taktiež doma prehral a to s Portlandom 122:125. Na vlastnej palubovke neuspel už štvrtýkrát v rade. K dispozícii mal iba deväť hráčov. Štyroch tesne pred stretnutím vytrejdoval, dvaja sú v izolácii a prvý rozohrávač Jimmy Butler ochorel. Napriek tomu držal v dramatickej koncovke nerozhodný stav, no sekundu pred koncom odpískal rozhodca faul pri streľbe za tri body na rozohrávača Damiana Lillarda a ten premenil všetky šestky.vyhlásil tréner Miami Erik Spoelstra, ktorému sa nepozdával odpískaný faul v úplnom závere.V súboji tabuľkových susedov bojujúcich v Západnej konferencii o play off zvíťazilo Sacramento Kings hladko nad Golden State Warriors 141:119. Rozohrávač domácich De’Aaron Fox využil neprítomnosť zraneného Stephena Curryho na druhej strane a vylepšil si osobné maximum na 44 bodov.