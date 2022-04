NBA: Lakers prehrali vo Phoenixe 110:121 a play off hrať nebudú

NBA - výsledky:

Indiana - Philadelphia 122:131,



Orlando - Cleveland 120:115,



Brooklyn - Houston 118:105,



Miami - Charlotte 144:115,



Toronto - Atlanta,



Chicago - Milwaukee 106:127,



Minnesota - Washington 114:132,



Oklahoma City - Portland 98:94,



Denver - San Antonio 97:116,



Utah - Memphis 121:115,



Sacramento - New Orleans 109:123,



Phoenix - Los Angeles Lakers 121:110

New York 6. apríla (TASR) - Basketbalisti San Antonia Spurs zvíťazili v NBA v noci na stredu na palubovke Denveru 116:97. Uspeli tak v treťom stretnutí za sebou a získali poslednú dvadsiatu miestenku do vyraďovacej časti.Los Angeles Lakers prehrali na palubovke najlepšieho tímu ligy 110:121 a neuspeli šiestykrát v sérii. Šampióni súťaže z roku 2020 tak definitívne stratili šancu postúpiť aj do predkola play off.