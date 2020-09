NBA: Lakers sa ujali vedenia, James prekonal rekordný zápis Fishera

NBA - 2. kolo play off:



semifinále Východnej konferencie, piaty zápas:



MILWAUKEE BUCKS - MIAMI HEAT 94:103 (28:19, 18:33, 19:21, 29:30)

najviac bodov: Middleton 23, DiVincenzo 17, Lopez 15 (14 doskokov) - Dragič 17, Butler 17 (10 doskokov), Crowder 16. /konečný stav série: 1:4, Miami postúpilo do finále konferencie/



semifinále Západnej konferencie, tretí zápas:



HOUSTON ROCKETS - LOS ANGELES LAKERS 102:112 (33:32, 31:29, 18:21, 20:30)

najviac bodov: Harden 33, Westbrook 30, Green 16 - James 36, Davis 26 (15 doskokov), Rondo 21. /stav série: 1:2/

Orlando 9. septembra (TASR) - Basketbalisti Miami Heat postúpili do finále Východnej konferencie zámorskej NBA. V sérii 2. kola play off triumfovali nad Milwaukee Bucks 4:1 na zápasy, rozhodujúce víťazstvo vybojovali v noci na stredu, keď najlepší tím po základnej časti zdolali 103:94. Darilo sa Khrisovi Middletonovi, ktorý v drese floridského tímu zaznamenal 23 bodov.V semifinále Západnej konferencie hráči Los Angeles Lakers zvíťazili nad Houstonom Rockets 112:102 a v sérii sa ujali vedenia 2:1. LeBron James sa na triumfe podieľal 36 bodmi, 7 doskokmi a 5 asistenciami, pričom v play off dosiahol už svoje 162 víťazstvo. O jeden triumf prekonal dovtedajšieho držiteľa rekordu Dereka Fishera. "," uviedol James.