NBA: Lakers si poradili s Dallasom, ťahúňmi Reaves a Dončič

Foto zo zápasu. Foto: TASR/AP

Úradujúci majster Oklahoma City Thunder si poradil 123:119 s Phoenixom Suns.

New York 29. novembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v sobotnom zápase zámorskej NBA nad Dallasom Mavericks 129:119. Domácich potiahli 38-bodový Austin Reaves a Luka Dončič s double double za 35 bodov a 11 doskokov.

Úradujúci majster Oklahoma City Thunder si poradil 123:119 s Phoenixom Suns. Najlepším hráčom bol napriek chorobe domáci Shai Gilgeous-Alexander s 37 bodmi. Zápas bol súčasťou Pohára NBA, domáci si triumfom zaistili prvé miesto v Západnej konferencii a s tým istým súperom ich čaká v decembri štvrťfinále.



NBA - výsledky:

LA Lakers - Dallas 129:119, LA Clippers - Memphis 107:112, Denver - San Antonio 136:139, Oklahoma - Phoenix 123:119, Utah - Sacramento 128:119, Atlanta - Cleveland 130:123, Brooklyn - Philadelphia 103:115, Detroit - Orlando 109:112, Charlotte - Chicago 123:116, Indiana - Washington 119:86, New York - Milwaukee 118:109

