NBA: Lakers vyhrali aj siedmy zápas vonku, v Oklahome City 128:99

Výsledky:



Charlotte - Dallas 93:104,

Detroit - Milwaukee 101:110,

New York - Brooklyn 109:116,

Minnesota - Memphis 107:118,

Oklahoma City - Los Angeles Lakers 99:128,

Los Angeles Clippers - New Orleans 111:106,

Sacramento - Portland 126:132,

Washington - Utah,

Boston - Orlando a Phoenix - Atlanta - odložené

Washington 14. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili na palubovke Oklahomy City 128:99 a po štvrtom víťazstve v sérii majú v NBA najlepšiu bilanciu. Zároveň zaznamenali siedme víťazstvo v sezóne vonku, čo je najlepší štart do sezóny na ihriskách súperov v bohatej histórii klubu. Tím strelecky potiahol LeBron James s 26 bodmi.Hráči Brooklynu Nets zvíťazili na ihrisku mestského rivala New Yorku Knicks 116:109. Podarilo sa im to, hoci ešte nemali k dispozícii novú posilu Jamesa Hardena a už im chýbali Jared Allen a Caris LeVert, ktorí odišli ako súčasť trejdu štyroch tímov.Až tri zápasy pôvodného programu sa neodohrali. Pre ochranné opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a nedostatočný počet hráčov v tímoch odložili zápasy Washington - Utah, Boston - Orlando a Phoenix - Atlanta.