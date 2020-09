NBA: Lakers vyradili Houston a po 10 rokoch sú opäť vo finále

play off NBA:



semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:



LOS ANGELES LAKERS - HOUSTON ROCKETS 119:96 (35:20, 27:31, 33:18, 24:27)



najviac bodov: James 29 (11 doskokov), Kuzma 17, Markieff Morris 16 - Harden 30, Jeff Green 13, Westbrook 10



/konečný výsledok série: 4:1/

Orlando 13. septembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers postúpili do finále Západnej konferencie play off NBA. V piatom stretnutí zdolali Houston Rockets 119:96 a v konferenčnom semifinále uspeli 4:1 na zápasy.Veľkú zásluhu na triumfe mal LeBron James, ktorý si pripísal 29 bodov a 11 doskokov. Lakers sa takto ďaleko prebojovali prvýkrát od roku 2010, keď s Kobem Bryantom dokráčali až za titulom. V nasledujúcom kole sa stretnú s Los Angeles Clippers alebo Denverom Nuggets, ich mestský rival vedie v sérii 3:2.Lakers v zápase dominovali od úvodu, po deviatich minútach viedli o 22 bodov (33:11). Houstonu sa v úvode tretej štvrtiny podarilo priblížiť sa k súperovi na rozdiel šiestich bodov (65:59), no hráči z Kalifornie zareagovali šnúrou 15:0 a tréner Frank Vogel mohol dať v závere šancu všetkým trinástim hráčom na súpiske.Nasadená jednotka západu po reštarte NBA nepôsobila presvedčivo, v dohrávke základnej časti mala bilanciu 3:5, v play off však má na konte už osem víťazstiev a iba dve prehry.povedal podľa ESPN Vogel.Trénerovi Houstonu Mikeovi D'Antonimu po zápase vypršala platnosť kontraktu, prejavil však túžbu zostať pri tíme.povedal D'Antoni, ktorý sa uplynulé leto nedohodol na predĺžení zmluvy.