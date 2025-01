NBA: Lakers zdolali Atlantu, LeBron James prekonal rekord Jordana

NBA - výsledky:



Detroit - Charlotte 98:94, Toronto - Orlando 97:106, Houston - Boston 86:109, New Orleans - Washington 132:120, Oklahoma - New York 117:107, Dallas - Cleveland 122:134, Denver - San Antonio 110:113, Sacramento - Memphis 138:133, LA Lakers - Atlanta 119:102

New York 4. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers vyhrali v zámorskej NBA nad Atlantou 119:102. LeBron James sa v drese domácich dostal na tridsaťbodovú hranicu a prekonal rekord Michaela Jordana v počte duelov s minimálne 30 bodmi v stretnutiach základnej časti. V kariére to dosiahol v celkovo 563 zápasoch.James prekonal doterajšie maximum Jordana z roku 2003 v záverečnej štvrtine, keď do konca chýbalo necelých šesť minút. Jordan má v historickej tabuľke na konte 562 zápasov a aspoň 30 bodmi, tretí Wilt Chamberlain 516. James pokoril rekord vo svojom 1523. stretnutí počas 22 sezón, Jordan na svoju métu potreboval 1072 duelov v priebehu 15 sezón.Oklahoma natiahla šnúru víťazstiev na číslo 14, keď si poradila s New Yorkom 117:107. Thunder tak vyrovnali najdlhšiu úspešnú sériu v histórii svojej organizácie zo sezóny 1995/1996, keď ešte pôsobili ako Seattle SuperSonics. Shai Gilgeous-Alexander k tomu prispel 33 bodmi. Knicks nenadviazali na deväť predchádzajúcich triumfov. Iba štvrtýkrát sa v NBA stalo, že proti sebe nastúpili tímy, ktoré predtým vyhrali deväť a viac duelov za sebou.Francúz Victor Wembanyama sa tešil po svojom 100. dueli v NBA, keď jeho San Antonio vyhralo 113:110 na palubovke Denveru. Najlepší nováčik minulej sezóny nazbieral spolu 35 bodov a 18 doskokov, na druhej strane zaznamenal Nikola Jokič 41 bodov, 18 doskokov a deväť asistencií.