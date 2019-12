NBA: Lakers zdolali Dallas, LeBron James za hranicou 9000 asistencií

NBA - výsledky:

Toronto - Oklahoma City 97:98,

Denver - Sacramento 120:115,

Memphis - Charlotte 117:104,

New Orleans - Houston 127:112,

LA Lakers - Dallas 108:95

New York 30. decembra (TASR) - LeBron James sa stal deviatym hráčom v histórii NBA, ktorý prekonal hranicu 9000 asistencií. Podarilo sa mu to pri triumfe LA Lakers nad Dallasom 108:95 v nočnom dueli zámorskej basketbalovej profiligy.James dosiahol ďalší míľnik ešte v prvej štvrtine, celkovo pomohol Lakers k triumfu 13 bodmi a 13 asistenciami. Najlepším strelcom duelu bol Anthony Davis s 23 bodmi. Za hostí najviac (19) nazbieral Luka Dončič, no strelecky sa trápil, keď z poľa trafil iba 5 zo 14 striel a nepremenil ani jeden zo šiestich trojkových pokusov.Oklahoma uspela v šiestom z uplynulých siedmich stretnutí, na palubovke Toronta vyhrala tesne 98:97. Shai Gilgeous-Alexander vyrovnal s 32 bodmi svoje kariérne maximum, Chris Paul mal 25 bodov, 11 doskokov a osem asistencií.