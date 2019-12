NBA: Lakers zvíťazili siedmykrát v sérii

NBA - sumáre:



NEW ORLEANS PELICANS - ORLANDO MAGIC 119:130 (30:24, 27:34, 27:41, 35:31)



najviac bodov: Jrue Holiday 29, Redick 23 (5 trojok), Ingram 21 - Isaac 21 (11 doskokov), Vučevič 20, Augustin 17



INDIANA PACERS - CHARLOTTE HORNETS 107:85 (33:20, 26:24, 13:22, 35:19)



najviac bodov: A. Holiday 23, M. Turner 14 (10 doskokov), Sabonis (12 doskokov) a McConnell po 12 - Zeller 19, Monk 14, Graham 12



ATLANTA HAWKS - LOS ANGELES LAKERS 96:101 (25:24, 23:31, 30:27, 18:19)



najviac bodov: Trae Young 30, Parker 12, D. Jones a Reddish po 10 - L. James 32 (13 doskokov), A. Davis 27 (13 doskokov), Caldwell-Pope a Rondo po 11



BROOKLYN NETS - PHILADELPHIA 76ERS 109:89 (28:23, 29:20, 26:23, 26:23)



najviac bodov: Dinwiddie 24, J. Harris 16, Temple a Jordan (11 doskokov) po 13 - Simmons 20, T. Harris 17, Horford 10



DENVER NUGGETS - NEW YORK KNICKS 111:105 (33:22, 34:29, 20:33, 24:21)



najviac bodov: Jokič 25 (10 doskokov), Barton 16, G. Harris 15 - Marcus Morris 22, Randle 20, Ntilikina 13



GOLDEN STATE WARRIORS - SACRAMENTO KINGS 79:100 (18:26, 24:25, 17:28, 20:21)



najviac bodov: Cauley-Stein 14, Lee 13, Burks 11 - Bogdan Bogdanovič 25, Hield 19, Bagley 17

New York 16. decembra (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na pondelok na palubovke Atlanty Hawks 101:96 a uspeli v siedmom stretnutí v sérii. S bilanciou 24 víťazstiev a 3 prehry vedú Západnú konferenciu a majú identickú bilanciu ako líder na východe Milwaukee.Lakers uspeli už štrnástykrát za sebou na inhriskách súperov, no ich tréner Frank Vogel po zápase neprekypoval nadšením. Poukázal hlavne na 22 strát, čo je sezónne maximum klubu.povedal podľa ESPN.Tretí najlepší tím východu Philadelphia prekvapujúco vysoko prehral na palubovke Brooklynu o 20 bodov a ukončil sériu úspechov, ktorá trvala päť zápasov. Sixers chýbal ich pivot Joel Embiid, ktorý má problémy s dýchacou sústavou. Neprítomnosť kamerunského" sa prejavila hlavne v obrane, domáci strelili 64 bodov z podkošového priestoru. Brooklyn strelecky potiahol rozohrávač Spencer Dinwiddie, ktorý si pripísal 24 bodov.vyzdvihol tréner Kenny Atkinson svojho zverenca, ktorý pri absencii Kyrieho Irvinga prevzal líderskú taktovku družstva.Najdlhšiu sériu neúspechov v histórii klubu prežívajú New Orleans Pelicans. Doma proti Orlandu prehrali dvanástykrát za sebou.