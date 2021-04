NBA: LaMarcus Aldridge pre problémy so srdcom ukončil kariéru

New York 15. apríla (TASR) - Americký basketbalista LaMarcus Aldridge z Brooklynu Nets s okamžitou platnosťou ukončil kariéru v NBA. Sedemnásobný účastník Zápasu hviezd mal v poslednej dobe problémy so srdcom, ktoré si dokonca vyžiadali hospitalizáciu.



"Bolo to ťažké rozhodnutie. Pätnásť rokov bol u mňa basketbal na prvom mieste. Už sa cítim lepšie, ale tento týždeň som zažil niekoľko najstrašidelnejších okamihov v živote. Teraz budú na prvom mieste moje zdravie a rodina," citovala ho agentúra AFP.



Tridsaťpäťročný Aldridge sa marci vykúpil zo zmluvy so San Antoniom a zamieril do Nets, kde hral po boku Jamesa Hardena, Kevina Duranta, Kyrieho Irvinga či Blakea Griffina. Dres Spurs obliekal šesť rokov. Predtým deväť rokov pôsobil v Portlande Trail Blazers. Za pätnásť ročníkov v profilige zaznamenal priemerne 19,4 bodu a 8,3 doskoku na jeden duel.