LaVine nepomôže Sacramentu pre operáciu pravej ruky do konca sezóny

Zach LaVine (8), obranca tímu Sacramento Kings, prekonáva obrancu tímu Washington Wizards Willa Rileyho (vzadu) počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v nedeľu 1. februára 2026 vo Washingtone. Foto: TASR/AP

LaVine bol streleckým lídrom Sacramenta v aktuálnom ročníku, priemerne dosahoval v zápasoch 19,2 bodu.

New York 14. februára (TASR) - Basketbalisti Sacramenta Kings sa musia do konca sezóny v zámorskej NBA zaobísť bez služieb Zacha LaVinea. Tridsaťročného rozohrávača čaká operácia na pravej ruke.

LaVine bol streleckým lídrom Sacramenta v aktuálnom ročníku, priemerne dosahoval v zápasoch 19,2 bodu. Pre Kings je to ďalšia tvrdá rana v nevydarenej sezóne, v lige im patrí posledná priečka v tabuľke Západnej konferencie a momentálne ťahajú 14-zápasovú šnúru prehier.

LaVine patrí k najlepšie plateným hráčom súťaže, v tejto sezóne by mal zarobiť takmer 48 miliónov amerických dolárov. Informoval portál The Athletic.
