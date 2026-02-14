< sekcia Šport
LaVine nepomôže Sacramentu pre operáciu pravej ruky do konca sezóny
Autor TASR
New York 14. februára (TASR) - Basketbalisti Sacramenta Kings sa musia do konca sezóny v zámorskej NBA zaobísť bez služieb Zacha LaVinea. Tridsaťročného rozohrávača čaká operácia na pravej ruke.
LaVine bol streleckým lídrom Sacramenta v aktuálnom ročníku, priemerne dosahoval v zápasoch 19,2 bodu. Pre Kings je to ďalšia tvrdá rana v nevydarenej sezóne, v lige im patrí posledná priečka v tabuľke Západnej konferencie a momentálne ťahajú 14-zápasovú šnúru prehier.
LaVine patrí k najlepšie plateným hráčom súťaže, v tejto sezóne by mal zarobiť takmer 48 miliónov amerických dolárov. Informoval portál The Athletic.
