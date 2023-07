NBA: LeBron James bude nosiť na drese opäť číslo 23

Los Angeles 16. júla (TASR) — LeBron James bude vo svojej 21. sezóne v NBA nosiť na drese svoje pôvodné číslo dresu 23. V uplynulých sezónach v Los Angeles Lakers nosil číslo 6, to však NBA vlani vyradila na počesť 11-násobného šampióna Billa Russella.



James vstúpil do NBA v roku 2003 v tíme Clevelandu Cavaliers s číslom 23 na drese, neskôr ho striedal so šestkou. Po smrti Russella už nebude môcť žiadny hráč v profilige nosiť číslo 6. LA Lakers o tom informovali na sociálnych sieťach.