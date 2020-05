NBA: LeBron James chce dokončiť sezónu

Los Angeles 1. mája (TASR) - Napriek pokračujúcej pandémii koronavírusu je hviezdny LeBron James presvedčený, že prerušenú sezónu v basketbalovej NBA dokončia. Hráč Los Angeles Lakers tak reagoval na informácie, že niektorí funkcionári už nepočítajú s reštartom zámorskej súťaže.



"Nie je to pravda. Akonáhle to bude bezpečné, chceme túto sezónu dokončiť. Ja som pripravený, náš tím je pripravený. Nikto by nemal nič rušiť," napísal James na sociálnej sieti.



Vedenie NBA prerušilo sezónu 11. marca po tom, čo mal Rudy Gobert z Utahu pozitívny test na nový koronavírus. Základná časť sa mala podľa pôvodného rozpisu skončiť 15. apríla a boje v play off odštartovať 18. apríla. Osud súťaže je však naďalej otázny a nie je známe, kedy a v akom formáte sa liga obnoví.



V Spojených štátoch zaznamenali do piatka rána SELČ už viac ako 63-tisíc úmrtí na ochorenie COVID-19, čo je najviac na svete. Evidujú tam viac ako milión prípadov infekcie novým koronavírusom.