NBA: LeBron James s Lakers prehĺbili krízu Houstonu

sumáre:



NEW ORLEANS PELICANS - LOS ANGELES CLIPPERS 130:133 (35:33, 45:39, 30:30, 20:31)



najviac bodov: Favors 22 (11 doskokov), Ingram 21, Redick 19 - K. Leonard 39, L. Williams 32, Harrell 24







BROOKLYN NETS - MILWAUKEE BUCKS 97:117 (22:30, 20:27, 29:36, 26:24)



najviac bodov: Irving 17, Prince 13, Dinwiddie 11 - Antetokunmpo 29 (12 doskokov), Middleton 20, B. Lopez 12







BOSTON CELTICS - PHOENIX SUNS 119:123 (20:26, 31:34, 25:27, 43:36)



najviac bodov: Smart 37 (11 trojok), Tatum 26 (10 doskokov), Hayward 22 - Booker 39 (10 doskokov), Bridges (6 trojok) a Ayton (15 doskokov) po 26



ATLANTA HAWKS - DETROIT PISTONS 103:136 (29:36, 26:35, 21:32, 27:33)



najviac bodov: J. Collins 20, Hunter 19, Trae Young 16 - Rose 27, Mychajľuk 25 (5 trojok), Markieff Morris 22







NEW YORK KNICKS - PHILADELPHIA 76ERS 87:90 (25:28, 21:24, 23:18, 18:20)



najviac bodov: Marcus Morris 20, Randle (12 doskokov) a Bullock po 14 - Simmons 21, Richardson 18, Korkmaz 17







CHICAGO BULLS - CLEVELAND CAVALIERS 118:116 (31:33, 25:40, 31:29, 31:14)



najviac bodov: LaVine 42, Markkanen 17, Kornet a C. White po 11 - Love 29, Sexton 26, Osman a Garland po 16







MINNESOTA TIMBERWOLVES - TORONTO RAPTORS 112:122 (39:32, 23:26, 22:31, 28:33)



najviac bodov: Culver 26, Covington 22, Wiggins 18 (11 asistencií, 10 doskokov) - VanVleet 29, Lowry 28 (5 trojok), N. Powell 20







HOUSTON ROCKETS - LOS ANGELES LAKERS 115:124 (34:27, 31:32, 17:32, 33:33)



najviac bodov: Westbrook 35, Harden 34, E. Gordon 13 - James 31 (12 asistencií), Kuzma 23, Danny Green a Caldwell-Pope 20







GOLDEN STATE WARRIORS - ORLANDO MAGIC 109:95 (28:25, 25:27, 29:19, 27:24)



najviac bodov: Russell 26 (12 asistencií), Poole 21, Paschall 20 - Fultz 23, Vučevič 13 (13 doskokov), Fournier 12







OKLAHOMA CITY THUNDER - PORTLAND TRAIL BLAZERS 119:106 (32:24, 32:33, 23:20, 32:29)



najviac bodov: Paul 30, Gilgeous-Alexander 22 (10 doskokov), Noel a Schröder po 15







UTAH JAZZ - SACRAMENTO KINGS 123:101 (38:22, 25:27, 32:28, 28:24)



najviac bodov: Bojan Bogdanovič 30 (6 trojok), Gobert 28 (15 doskokov), Mitchell 22 - Fox 21, Bagley 17, Hield 14





New York 19. januára (TASR) - Basketbalisti Houstonu podľahli v domácom zápase NBA Los Angeles Lakers 115:124. Rockets nestačili ani výkony Russella Westbrooka a Jamesa Hardena, ktorí sa postarali o 69 bodov. Westbrook ich dosiahol 35, Harden o bod menej.V hosťujúcom drese opäť chýbal Anthony Davis, ktorý vynechal piaty zápas za sebou. Lakers sa však mohli spoľahnúť na LeBrona Jamesa, ten nazbieral 31 bodov a dvanásť asistencií. Sekundoval mu Kyle Kuzma s 23 bodmi, dvadsaťbodovú hranicu pokorili aj Danny Green a Kentavious Caldwell-Pope.Houston prežíva najväčšiu krízu v sezóne. Prehral tretí domáci duel za sebou a celkovo štvrtý z uplynulých piatich. Hráčom Rockets nepridal na optimizme ani fakt, že diváci v hale podporili skandovanímradšej Jamesa.povedal podľa ESPN ostrostrelec Houstonu Harden.Boston nemal k dispozícii svojich dvoch najlepších strelcov Kembu Walkera a Jaylena Browna a podľahol doma Phoenixu 119:123. Hráči z Arizony vyhrali štyri z posledných piatich zápasov a v tabuľke Západnej konferencie sa posunuli na prvé miesto pod čiaru postupu do vyraďovacej časti. Celtics nepomohol ani heroický výkon Marcusa Smarta, ktorý trafil 11 trojok z 22 pokusov a vylepšil tak klubový rekord jednej z najstarších organizácií v NBA.reagoval na osobný úspech Smart.Najlepší tím ligy Milwaukee nemal komplikácie s Brooklynom a pripísal si šiesty úspech v sérii. V dobrých výkonoch pokračuje aj Oklahoma City, ktorá zdolala Portland o 13 bodov. Chris Paul si v jej drese pripísal sezónne maximum 30 bodov.