NBA: LeBron James sa 16-krát dostal do ideálnej zostavy sezóny

Orlando 17. septembra (TASR) - LeBron James sa rekordný šestnástykrát dostal do jednej z ideálnych zostáv sezóny v základnej časti zámorskej basketbalovej NBA. Prekonal legendy Kareema Abdul-Jabbara, Kobeho Bryanta a Tima Duncana, s ktorými sa doteraz o prvenstvo delil.



Líder Los Angeles Lakers so spoluhráčom Anthonym Davisom sú jediní dvaja hráči z najlepšej ligovej päťky, ktorí sú stále v hre o majstrovskú trofej. Spoločnosť im v prvom tíme robia James Harden (Houston), Luka Dončič (Dallas) a Giannis Antetokounmpo (Milwaukee). James sa v prvom All Star tíme objavil už 13-krát v kariére, Dončič premiérovo.



Do druhej najlepšej päťky sezóny sa dostali Kawhi Leonard (LA Clippers), Nikola Jokič (Denver), Chris Paul (Oklahoma City), Pascal Siakam (Toronto) a Damian Lillard (Portland). Tretí All Star tím tvoria Jayson Tatum (Boston), Jimmy Butler (Miami), Rudy Gobert (Utah), Ben Simmons (Philadelphia) a Russell Westbrook (Houston). O najlepších zostavách sezóny rozhodovali svojimi hlasmi vysielatelia a zástupcovia médií, informovala agentúra DPA.